Por: Juan José Miró

Cerca de 100 días para las elecciones y seguimos sin ver nada. Nada antes, nada ahora en las propuestas que se supone que no hay en este periodo que nadie entiende de intercampaña.

Se habla mucho de que el próximo periodo electoral no tiene en varios aspectos precedente, por el número de posiciones en juego, por las características de la oferta de los partidos políticos en alianza que de nueve, al menos para la presidencia de la república, se concentra en tres grupos políticos cada uno con su candidato y todo indica que habrá un candidato independiente registrado y también la primer mujer no sólo como candidato registrado, sino además la primer mujer con ese carácter.

Sólo en el papel y en opinión de algunos espectadores, parece que le dan esa dimensión y quizá esa importancia, al próximo periodo electoral, porque por lo que hace a los partidos políticos, no se les ve se comporten en congruencia con esa afirmación.

El famoso PRI, no deja entrever que en verdad le ocupe y le preocupe el próximo periodo electoral. Se advierte apatía, desinterés, sólo en las declaraciones y conmemoraciones como que muestran interés y ganas por ganar porque por lo demás, se le ve desangelado, desarticulado, como que no han querido hacerse a la idea de que José Antonio Meade es el candidato ciudadano de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva alianza; se ve, se sabe y nota el descontento, apatía e indiferencia con lo que denotan en general poco interés, sumado a lo que parece gran decepción hacia el interior de sus filas con lo que han dejado descobijado a Meade; que, acotado por viejas estructuras, tiene que delinear su estrategia, boicoteada desde dentro, al menos eso es lo que se aprecia desde afuera, antes que cuarto de guerra se vive, dicen, una guerra en el cuarto.

Por lo que hace al Partido Acción Nacional, tampoco se le ve el ímpetu que se supone tendría debido a la mega-elección en puerta, no se ha visto nada a nivel de propuesta, se le ve, por cierto, porque además lo está, dividido, desarticulado y con un candidato empeñado en ser el segundo en la contienda, obsesionado en que le reconozcan esa posición. Líos personales que desviaron el foco de atención electoral no dejan ver, si es que lo está, a un candidato con propuestas y con un discurso que reagrupe al partido albiazul dividido ahora también, por la candidatura como independiente de Margarita Zavala, que por cierto fue la única que consiguió cumplir con los requisitos del INE; con sus asegunes, pero cumplió.

Son tales las debilidades que muestran los equipos de los partidos que cobijan a los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya, que es todavía más notoria y evidente la ventaja de López Obrador que ni siquiera se preocupa por correr o modificar algo de lo que viene haciendo y diciendo en los últimos 15 años; está más que cómodo en esa posición, confiado y tal vez hasta seguro, porque además de todo lo que dice y hace todo mundo le hace coro, generar la agenda de la campaña, no importa qué diga, sabe que todos los medios convertirán en nota sus dichos, dimes y diretes, así que, para qué preocuparse.

Nada sustancioso se ha escuchado hasta ahora, cero propuestas, cero cómos, y se supone que es la elección de mayor envergadura en décadas, serán suficientes tres meses para que veamos algo diferente de lo que se ha visto hasta ahora, ¿el PRI al fin trabajará para su causa y buscará retener el título como en el box peleando con ganas de hacerlo?, ¿será que el PAN, junto con sus aliados por fin propondrán algo que no sea lanzar culpas de asuntos personales del candidato que comparten con el dividido PRD y con Movimiento Ciudadano? ¿Habrá algo que no se le haya escuchado ya a AMLO, ahora en extraña mezcla entre Morena, PT y PES? Aunque parece no necesitarlo; los adversarios tienen más problemas hacia el interior de sus estructuras que ánimos para trabajar juntos para reconquistar o mantener la banda presidencial.

Miles de millones de pesos cuesta la contienda electoral, México y los mexicanos esperamos una contienda de altura, no más de lo mismo, el horno no está para bollos y los problemas nacionales demandan soluciones, no promesas, como van las cosas, todo indica que nos quedarán a deber… ojalá se apliquen en beneficio de México.

