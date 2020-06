Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través del calendario maya, hace siglos se predijo que este 21 de junio sería el fin del mundo.

Según varias interpretaciones, el calendario maya dice que el fin del mundo estuvo previsto para el 21 de junio del 2012, sin embargo, de acuerdo al calendario Juliano y dicho por el científico Paolo Tagaloguin, hubo una equivocación; en realidad estamos en el año 2012 y no en el 2020.

“El número de días perdidos en un año debido al cambio gregoriano es de 11 días durante 268 años usando el calendario gregoriano (1752-2020) por 11 días= 2 mil 948 días. 2 mil 948 días / 365 días (por año) = 8 años”.

June 21, 2020 would actually be December 21, 2012.. According to #mayancalendar pic.twitter.com/XGgAzmKMGa

— Paolo Tagaloguin (@PaoloTagaloguin) June 16, 2020