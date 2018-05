Segunda fecha del Nacional de Down Hill, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la meta de alcanzar los primeros en las distintas categorías, el equipo TREK-MonsterEnergy Racing se declaró listo para afrontar la segunda fecha del Nacional de Down Hill, a disputarse el próximo sábado y domingo en Morelia, Michoacán.

“Estuvimos haciendo Enduro para tener resistencia, fuerza y para los descensos, entrenando bicicleta para esta fecha, ha sido mucho de estarla probando, de estarla poniendo a punto”, indicó Gerardo Ojeda, capitán del equipo.

El experimentado rider explicó que, en comparación con la fecha inaugural en Zacatecas, el trazado en la capital michoacana es cien por ciento en un cerro.

“No he visitado la pista, pero compañeros que ya fueron me comentaron que es muy rápida, no es muy larga, entonces se van a esperar tiempos abajo de los tres minutos de carrera, tiene algunos saltos grandes, con mucha piedra”, detalló Ojeda.

En ese sentido, expresó que la estrategia para este fin de semana será concentrarse al cien por ciento y poner bien a punto, tanto las llantas de la bicicleta como las suspensiones para tener agarre, tracción sobre las piedras y evitar las pinchaduras que es lo que normalmente te deja fuera de una carrera.

A pesar de que viene saliendo de una lesión de tobillo, el capitán del TREK-MonsterEnergy Racing consideró que una buena actuación el fin de semana en Morelia sería quedar dentro de los cinco primeros lugares de su categoría o subir al podio.

“La carrera pasada en Zacatecas tuve un tiempo de clasificación que me dejaba en segundo lugar, pero en la final tuve un fallo mecánico en la bicicleta que me dejó fuera de la pelea, va a estar muy duro, porque hay bastante gente local que se ha entrenado en la pista, incluso han ayudado a diseñarla, han entrenado en ella desde hace varios meses”, refirió.

El equipo TREK-MonsterEnergy Racing estará este viernes en el Bicisport Morelia firmando autógrafos y además compartirá los detalles de esta segunda fecha del Nacional de Down Hill.