Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los últimos minutos del pasado domingo, una familia localizó a un recién nacido que había sido abandonado dentro de un caja de cartón en un predio de la colonia López Mateos de Zamora, posteriormente unos paramédicos se encargaron de trasladar a la criatura a un hospital. Las autoridades ya investigan el hecho.

Fue pasadas las 23:00 horas, cuando en el número de emergencias 911 se reportó el hallazgo del infante en un lote baldío ubicado en la calle Fernando Méndez, de la colonia Adolfo López Mateos, por lo que la sitio se movilizaron los elementos de Seguridad Pública.

En el sitio los uniformados se entrevistaron con una familia de buen corazón que al escuchar el llanto del pequeño comenzaron a buscar entre la oscuridad y lo hallaron dentro de una caja de cartón por lo que de inmediato lo arroparon y dieron aviso a las autoridades.

De igual forma se dieron cita los paramédicos de Rescate y Salvamento quienes revisaron al menor y confirmaron que tenía si acaso unas horas de haber nacido ya que aún tenía restos de placenta adheridos a su cuerpecito, siendo trasladado al Hospital General donde los médicos en turno se hicieron cago de sus adecuados cuidados.

Durante la recolección de testimonios trascendió que aparentemente fue un hombre el que depositó la caja en el terreno y de inmediato se fue.

Ahora ya las autoridades investigan el caso, al tiempo que se realizan los trámites propios con el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que el bebé reciba los adecuados cuidados que requiera.

Primer caso registrado

Un bebé fue localizado en el interior de una caja de cartón en las calles de la colonia San Isidro itzicuaro de Morelia.

La madre del bebé abandonado dejó un texto en el cual explica las razones por las cuales no puede tener a su hija con ella.

El texto íntegro dice lo siguiente: «Hola!! Perdón por hacer esto, pero mi familia me obliga. Por favor cuídenla mucho a la bb ya que yo no podré. Por favor denle amor, mucho amor… Nació el día 29 de octubre de 2019. Yo sé que esto no tiene ningún perdón, pero tengo que hacerlo con todo el dolor de mi corazón. Cuídenla por favor. Ya que yo no tengo el valor para hacerlo».

Por: RED113/CA