Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). –La cantante estadounidense Selena Gómez, reveló que fue diagnosticada con bipolaridad, además de su padecimiento de lupus con el que ha luchado durante varios años.

Selena estuvo como invitada en el Bright Minded, show por Live Instagram de la también cantante Miley Cyrus, y fue ahí donde López habló sin tapujos de su enfermedad.

“Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales del mundo, o definitivamente en Estados Unidos, el Hospital McClean, y discutí que después de pasara por años de muchas cosas diferentes, me di cuenta de que era bipolar”.

El Hospital McClean es una institución que realiza estudios y tratamientos para la detección rápida de enfermedades mentales, es uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos en el área mental.

“Cuando tengo más información, en realidad me ayuda, no me asusta una vez que lo sé…Quería saberlo todo y se me quitó el miedo. Creo que la gente tiene miedo de eso… Soy de Texas, donde no se habla de salud mental. Tienes que parecer genial”, dijo la cantante.

En su Instagram se puede apreciar mensajes de aliento de sus seguidores:

“Lupus, trasplante de riñón, ansiedad, depresión, bipolar, pero nada de eso la deprimió. Selena es realmente la persona más fuerte que he conocido nunca”.

En el 2017 sus órganos comenzaron a fallar a causa del lupus que padece, y fue necesario un trasplante de riñón para salvarle la vida.

Por: Redacción/E