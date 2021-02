Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por unanimidad, el Senado aprobó con 109 votos a favor, reformar la Ley General de Educación para prohibir la venta de alimentos chatarra cerca de las escuelas.

La reforma establece que las autoridades educativas deben promover la prohibición de la venta de alimentos chatarra dentro y fuera de las escuelas.

“Las autoridades educativas, observando los criterios nutrimentales y Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud, promoverán ante las autoridades correspondientes, de los tres ámbitos de gobierno, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico, en las inmediaciones de los planteles educativos”, indica el dictamen.

Todos aquellos alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico que se vendan dentro o en las inmediaciones de las instituciones educativas deberán prohibirse.

Cabe señalar que la modificación al artículo 75 de la Ley General de Salud indica que las cooperativas que cuentan con la participación de la comunidad educativa deben tener en cuenta los criterios nutrimentales y Normas Oficiales Mexicanas que indica la Secretaría de Salud para con ello, fomentar estilos de vida saludables en los niños.

El senador Martín Batres, quien impulsó la iniciativa dijo que está demostrado que el 70% de quienes fallecieron por Covid-19 presentaron algún tipo de lesión de carácter pancreático por lo que “el consumo de azúcares refinados, súper refinados, alimentos chatarra, incide gravemente en los alcances de la letalidad de esta pandemia”.

De acuerdo con las Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2018), en México el 34,4 % de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo que pone a los mexicanos en primer lugar mundial en obesidad infantil.

El índice de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad en México es uno de los mayores en el mundo; 3 de cada 10 están en edad escolar.

En México, hay un crecimiento exponencial de problemas de sobrepeso y obesidad infantil y adolescente, que conlleva a consecuencias para la salud, a partir de la gestación de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o la hipertensión arterial.

