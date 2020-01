Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence celebró que el Senado estadounidense aprobó el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

One day after President @realDonaldTrump signed a historic phase one trade agreement with China, the #USMCA passed and is on its way to the President’s desk! Americans are winning on trade! pic.twitter.com/wsuro6uVKj

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 16, 2020