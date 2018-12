Alberto Valderrábano

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) representados en el Senado demandaron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, no desaparecer la evaluación educativa y preservarla como la pieza fundamental para contar con una enseñanzabásica modelo en México.

La presidenta de la comisión de Educación en el Senado, la panista, Minerva Hernández Ramos, afirmó que la evaluación es indispensable, si se quiere garantizar una educación de calidad en el futuro.

“A mí me parece que la evaluación es indispensable, si queremos garantizar educación de calidad a los niños y a los jóvenes. La evaluación es pertinente, es necesaria, no puede haber cambios profundos en materia educativa si no hay evaluación”, dijo.

En tanto Beatriz Paredes, senadora del PRI, advirtió que el tricolor revisará cuidadosamente el contenido de la contrarreforma que el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados. La exlíder nacional del PRI demandó que se mantengan aquellos mecanismos que permitan que los niños tengan una educación que les permita seguir adquiriendo conocimientos.

“Preservar mecanismos que respetando a los maestros y valorando a los maestros garanticen que la sociedad, los padres de familia y los niños tengan condiciones de la educación que les permita aprender”.

Mientras tanto la Comisión de Educación del senado acordó citar a una reunión de trabajo, sin fecha aún establecida, al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que explique el contenido de la nueva Reforma Educativa.

CA