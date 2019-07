Morelia, Michoacán (Boletín).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo sentencia de 55 años de prisión, contra cuatro individuos al acreditar su plena responsabilidad en el secuestro y homicidio de un médico.

De acuerdo a constancias del proceso penal, Javier C., Martín C., Martín V., y Antonio A., planearon el secuestro de P.M.B., quien era cercano con los sentenciados, por lo que el 21 de febrero del año en cita, lo condujeron al lugar conocido como El Palomito, a bordo de un vehículo del servicio público.

En un momento determinado, los plagiarios simularon un intento de robo, y después lo llevaron hasta una zona cerril, en donde lo mantuvieron en cautiverio; al mencionar el agraviado que su familia no tenía dinero para realizar el pago del rescate, Martín V., accionó un arma de fuego calibre .25 en su contra, ocasionándole la muerte.

Enseguida, Javier C., Martín C., Martín V., y Antonio A., realizaron un hoyo en donde depositaron el cuerpo sin vida del ofendido, para después cubrirlo con tierra y retirarse del lugar; sin embargo, no conforme con ello, se comunicaron con familiares de P.M.B., y los alertaron por el secuestro, exigiendo la entrega de una importante cantidad de dinero en efectivo.

Sobre el secuestro tuvo conocimiento la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que integró la Averiguación Previa y llevó a cabo las diligencias correspondientes, mismas que derivaron en la detención de los sentenciados durante un operativo implementado en el municipio de Madero.

Una vez que se desahogaron las pruebas, un Juez resolvió sentencia de 55 años de prisión, así como al pago de una multa, al acreditarse la plena responsabilidad de los acusados por estos hechos.

