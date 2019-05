Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No habrá rescate ni salvación financiera para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), porque no hay recursos económicos en el país, por lo cual deberá de llevarse un solución estructural donde se apruebe el régimen de pensiones y jubilaciones”, confirmó el subsecretario de educación Superior de la federación, Luciano Concheiro Bórquez.

Al ser cuestionado sobre la situación que atraviesa actualmente la Casa de Hidalgo en términos financieros y las dificultades que se presentaron hace dos años, el servidor público respondió que la comunidad nicolaita junto con la rectoría y los sindicatos deberán tener voluntad política para que se resuelva de fondo la situación educativa de la institución.

Al ser abordado por los medios de comunicación, luego de encabezar el 266 Aniversario del Natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, Concheiro Bórquez, insistió en que no hay recursos en este momento en la federación para otorgar presupuestos extraordinarios, “se tiene que hablar con la verdad, no podemos mentir y decir que si habrá dinero, porque no será así en este sexenio, por ello, los nicolaitas tienen que trabajar para mejorar sus finanzas”, destacó.

Cuando se le cuestionó en torno a si ha existido en las Universidades corrupción, situación por la cual la mayoría se encuentra en crisis económica, el subsecretario de educación Superior respondió que en generala en las instituciones educativas se han detectado elementos de opacidad y desvíos de recursos.

Aunque dijo que no se permitirá en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que las Universidades en crisis otra vez generen inestabilidad en los estudiantes y sus trabajadores, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) urgió a la UMSNH inicie el proceso de aprobación del régimen de jubilaciones y pensiones, por lo cual, dijo que debe existir voluntad de los sindicatos, quienes defenderán los intereses de los trabajadores, pero la autoridad debe generar escenarios de confianza para que se comience la discusión.

Finalmente, el funcionario del gobierno de la República, adelantó que se trabaja para que se cuente con un fondo que ayude a las Universidades en infraestructura y ampliación de la cobertura que podría superar los veinte mil millones de pesos.

Bachillerato podría reconocerse en 2020: SEP

Tras la demanda de los profesores de la universidad Michoacana en torno a que debe ser recocido el Bachillerato nicolaita para que la institución reciba recursos adicionales, el subsecretario del nivel Superior de la SEP, expresó que podría ser el próximo año cuando en el Presupuesto federal se adicione este tema y la educación Media Superior tenga mejores condiciones en Michoacán.

