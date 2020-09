Ciudad de México (Rasainforma.com).- El corredor mexicano Sergio Pérez anunció su salida del equipo Racing Point, misma que será al finalizar la temporada 2020.

El originario de Guadalajara, Jalisco se mostró agradecido con Vijay Mallya, entonces propietario de Force India (que después se transformó en Racing Point) y a la actual administración les deseó suerte.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020