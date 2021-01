Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán la pandemia del Covid-19 tiene poco más de diez meses, aunque una de las principales recomendaciones es quedarse en casa para cortar la cadena de contagios, un sector de la población es omisa a esta medida sanitaria, lo que puede atribuirse este comportamiento al sesgo del presente, analizó la psicóloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Laura Amador.

En entrevista con MiMorelia.com, la especialista, que cuenta con maestría en psicología y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Aguascalientes, explicó que el sesgo del presente son las consecuencias inmediatas que una persona percibe.

«Por ejemplo, puedo ir a la calle, decir que ya salí y no me pasó nada, entonces voy a salir de nuevo. Por el contrario si una persona sale y se enferma, no vuelve a salir y le va a decir a las personas que están a su alrededor que no salgan», detalló.

La psicóloga comentó que en el sesgo del presente las personas que salen durante esta pandemia, sin seguir las medidas sanitarias, como uso de cubrebocas o mantener la sana distancia, no están conscientes de que aunque no se infectaron del virus del Covid-19, no ven «en lo que me puede pasar en una o dos semanas, aun cuando exista una regla muy clara de contingencia».

La también miembro del Colegio de Psicólogos de Michoacán A.C. señaló que otro factor al que se le puede atribuir el por qué un sector de la sociedad no cree en el virus o no sigue los protocolos de salud, es por una cuestión social que involucra la comunicación de las autoridades, ya que en México y Michoacán hay tanto desinformación y sobreinformación.

En la parte de gobierno, mientras un nivel de autoridad nos dice no salga, en otro nos dicen salgan, unos dicen se va a cerrar, el otro dice no se cierra; eso nos crea a nosotros como ciudadanos doble discursos. Está incongruencia en la comunicación de las autoridades nos genera está desinformación, sobre que si se va a hacer o no», apuntó.

Por: Josimar Lara/SJS