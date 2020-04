Shanghái (Publimetro).- Miles de personas tomaron los parques y otros espacios públicos de Shanghái el domingo para celebrar un festival tradicional chino, el Qingming, y disfrutar del buen clima primaveral mientras el gobierno alivia las restricciones de Covid-19 en todo el país.

A través de redes sociales usuarios muestran a personas montando carpas, haciendo picnics y disfrutando de actividades al aire libre en el West Bund Park, al lado del Museo Long.

Meawhile in Shanghai. Life back to normal…almost. Hope that’s light at end of the tunnel, for many places of the world. Love and peace. pic.twitter.com/YkInnGSo9z

— Shawn Zhou (@ShawnZh82490430) April 5, 2020