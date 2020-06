Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador rechazó los señalamientos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien relacionó al mandatario con los brotes de violencia registrados en Guadalajara tras la muerte de Giovanni López.

Durante la conferencia matutina en su visita a Villahermosa, Tabasco, el titular del Ejecutivo señaló que pese a las diferencias con Enrique Alfaro, él actúa con responsabilidad y no participa en cuestiones partidistas.

“Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas. No soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales (…) No tengo nada que ver con lo que sucedió en Jalisco” comentó.

Asimismo, mencionó que si el gobernador tiene pruebas de lo que refiere debe darlas a conocer, ya que dijo “el que acusa, tiene que probar”.

Conferencia de prensa matutina, desde Villahermosa, Tabasco. https://t.co/ErodelLAWZ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 5, 2020

El pasado jueves Alfaro señaló al presidente y “a su gente” por los brotes de violencia que se vivieron en Guadalajara y através de un video publicado en las redes sociales pidió a López Obrador y a sus colaboradores que midieran el daño que estaba generando al país en un ambiente de confrontación.

“Son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”, aseveró Alfaro.

Por: Adoración Araiza/E