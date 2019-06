Si comes estos alimentos podrías retardar la aparición de canas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Si eres de los que aún no tienes canas pero sientes que por tu edad estás a poco de que te salgan, hay un estudio que afirma que comer ciertos alimentos podría ayudarte con esto.

De acuerdo Noticieros Televisa, The National Institute of Health publicó un estudio en el que se asevera que las canas son producto de la falta de melanina en el cuerpo, por lo que hay algunas cosas que si las comes te pueden servir.

La melanina es un pigmento que da color no blanco al cabello, y su tono a la piel y a los ojos.

Según el trabajo de investigación, algunos alimentos que ayudan a mantener esta sustancia son:

Los que tienen vitamina B1 como el maíz, las pasas nueces y semillas, ya que mejoran el sistema nervioso y el metabolismo.

La vitamina B5 es otra que te ayudará con este propósito y la puedes encontrar en el pollo, la lecha, el huevo, el brócoli y el aguacate, su función es cicatrizar y dar tonalidades a cabello y piel.

Por otro lado, puedes echar mano de la vitamina B12, o complejo B, que se encuentra la zanahoria, el pescado y la carne de res. Está te servirá para bajar los niveles de azúcar en la sangre.

