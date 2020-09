Como sucede en todas las crisis, siempre los gobiernos minimizan las cosas diciendo que no pasa nada, todo está bien y las cosas pasarán pronto. Y este gobierno no es la excepción porque son iguales a todos los gobiernos anteriores. Desde la cúpula del ejecutivo todo está bien, estamos a punto de mejorar y nadie debería preocuparse por nada.

Pues no quiero romperte la ilusión pero la neta no es cierto. Si el Federal lo dice solo se puede deber a 2 cosas: porque no entiende un carajo o porque le gusta navegar con bandera de ignorante.

Cuando quieras conocer los hechos reales y sustentados de cualquier tema, pregúntale al especialista. En el caso de las finanzas y la salud económica de nuestro país, el único que tiene toda la información y el conocimiento para usarla es Banco de México.

Pues el banco central acaba de publicar la minuta de su última reunión. Por si no lo sabías, la minuta es el resumen escrito de todo lo que platican cuando se juntan los meros chidos de esa entidad económica autónoma y que se les llama subgobernadores. Ahora que se juntaron a finales de Agosto hicieron algunos preocupantes comentarios que nos deberían hacer levantar las cejas.

Resulta que se dieron cuenta que los bancos están prestando cada vez menos dinero a menos personas y empresas. Los primeros 6 meses de este capítulo de Black Mirror que ha sido el 2020 demostraron que las líneas de crédito para las pequeñas empresas se redujeron fuertemente y, aquellos a los que se les autorizó, tuvieron que cumplir requisitos más estrictos de lo normal.

No sólo el financiamiento empresarial se ha contraído, el crédito al consumo también. Las tarjetas de crédito, los créditos de nómina y los personales han disminuido de manera constante según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además de todo esto, los bancos están aumentando sus ganancias ya que la baja constante de tasas no se ha trasladado a los clientes; al contrario, las líneas al consumo se han encarecido.

Si lo vemos desde el punto de vista de los bancos tiene sentido ya que, de por si el año pasado estuvo para el perro en términos económicos y este año la pandemia nos agarró en el peor momento en las peores manos por lo que el desempleo se ha disparado y el desempeño de nuestra economía está más atorado que gorda en tobogán de tubo sin agua.

Midiendo sus riesgos, los bancos evitan prestar lana ya que saben que, si lo hacen, las posibilidades de que no les paguen son muy altas ya que la gente, sin chamba, no tendrá lana para pagar. Lo mismo pasa con las empresas las cuales, al no tener ventas, no podrán generar el ingreso para pagarles tampoco. Por esta razón, cuando prestan, las instituciones se encajan en los intereses o en las comisiones para compensar el riesgo.

Ahora, desde el punto de vista de los clientes está de la fregada. Si tienes lana guardada en el banco no te dan casi nada de ganancia porque las tasas han bajado durante todo el año, ah pero si les pides prestado y resultas favorecido te la dejan caer con todo y empaque porque no vaya a ser que dejes de pagar por jodido.

Lo malo de todo esto es que no es ni culpa de los clientes ni, la neta, tampoco de los bancos ya que son un negocio y deben de cuidar sus utilidades para seguir existiendo. Así que estamos en un dilema ya que, para volver a detonar el crecimiento económico es indispensable el consumo interno el cual requiere como oxígeno la liquidez la cual, los agentes económicos, la obtienen de su propio capital o del apalancamiento, es decir, los préstamos.

Este no es un problema exclusivo de México ya que en todo el mundo el problema es la falta de liquidez pero la diferencia de nosotros con el resto del planeta es que en todos lados los gobiernos están buscando hacer su chamba, es decir, nunca acaparar los medios de producción (salvo vergonzosas excepciones) sino fomentar que la economía agarre nuevamente vuelo proveyendo de liquidez mediante incentivos fiscales, subsidios, garantías gubernamentales de verdad trasladadas a los clientes no las jaladas que hacen con el FIRA.

Ojalá en México hubiese, no sé, algún ente con las facultades otorgadas por la ley para generar apoyos de emergencia para la economía…. Como el Gobierno Federal!!! Pero el tiempo se nos está yendo en ver quien sale en el video o qué maroma se avientan para distraer la atención. Cuando se pongan en serio a hacer su chamba y buscar resolver los problemas de verdad entonces podremos comenzar a avanzarle pero en fin, creo que le estoy pidiendo peras al olmo.

