México (MiMorelia.com).- Para los amantes de la saga Game of Thrones, quienes hoy por la mañana habrían sufrido, pues se dio a conocer que la producción de ésta, protagonizada por Naomi Watts se cancelaba, hoy por la tarde se ha anunciado que habrá una precuela de esta serie.

A través de sus redes sociales, la misma cuenta de Game of Thrones dio a conocer que la próxima entrega, que será una precuela, es decir una historia que se desarrollará antes de lo que ya se nos ha contado, llevará por nombre «House of the dragon».

Esta última entrega está basada en el libro Fire and Blood del mismo autor, George RR Martin, y la historia se desarrolla 300 años antes de la lucha por el trono que ya se nos ha contado en las temporadas anteriores.

Aún se desconoce cuándo salga a la luz esta entrega, y quiénes serán el reparto.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019