Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras calificar de “insostenible” la situación de violencia que enfrenta Buenavista, el presidente municipal sustituto, Gordiano Zepeda Chávez, planteó la posibilidad de retirarse del cargo.

“Ahora más que nunca, temo por mi vida y la de mi familia”, afirmó el alcalde emanado de Morena, luego de que este jueves fuera asesinado Salvador Núñez Corona, quien fungía como oficial mayor del Ayuntamiento, atentado en el que también resultó herida de bala la regidora María Teresa Espinoza Tapia.

“Ya basta de asesinatos y de no poder vivir en paz. Ay (sic) quien aún no entiende que no llegamos al Ayuntamiento a quitarle nada a nadie, llegamos con la intención de mejorar nuestro hermoso municipio”, expresó en un mensaje a través de su cuenta de Facebook.

Y remató con la posibilidad de abandonar el cargo: “Si tanto les importa y hay alguien que se haga cargo del Ayuntamiento y eso va a hacer que vivamos en paz, ahí está, yo me retiro y les entrego todo”, expresó.

Asimismo, pidió “sus oraciones por la Paz de Buenavista y que dios nos ampare”.

Gordiano Zepeda llegó al frente del gobierno de Buenavista después de que el alcalde electo Eliseo Delgado Sánchez fuera asesinado a balazos por un comando armado, y la síndico tuvo que salir del país por presuntas amenazas del crimen organizado.

