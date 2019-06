Por: Salvador Gaytán

Washington (Rasainforma.com).- Luego de concluir el diálogo sobre migración entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó con aplicar los aranceles el próximo lunes si no se llega a un acuerdo.

A través de Twitter, el mandatario informó que las negociaciones con México presentaron un progreso, “pero no lo suficiente”.

Trump culpó otra vez a México y los demócratas, éstos por “rehusarse” a aceptar la reforma migratoria, por el ingreso de migrantes ilegales. Dijo que en mayo sólo hubo 133 mil detenciones.

“Los arrestos fronterizos en mayo son de 133 mil debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a ceder ante la reforma migratoria”, escribió.

Adelantó que el día de mañana habrá más diálogos con México para lograr un acuerdo, de lo contrario, los aranceles iniciarían el próximo lunes.

Detalló que los aranceles incrementarán mensualmente si no se concreta el acuerdo.

“Cuanto mayores sean los aranceles, ¡mayor será el número de empresas que regresarán a Estados Unidos!”, finalizó.

….talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2019