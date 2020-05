Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Julio César Orantes Avalos, lamentó que se haya aprobado en comisiones la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal, que faculta que a las autoridades municipales aplazar el cobro por este servicio durante la contingencia sanitaria.

Refirió que, aunque se deja abierta la posibilidad a cada ayuntamiento de considerar no cobrar en lo inmediato dos bimestres y diferir ese adeudo en los meses subsecuentes, y a pesar de que no es algo impositivo, “sí confunde a la gente, incentiva que no pague, entonces, aunque legalmente se deja la decisión a los ayuntamientos, sí crea confusión y va a provocar que la gente no se acerque a pagar”.

Luego de que diputados locales, miembros de las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública; y de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, aprobaran la iniciativa, la cual aún debe ser votada por el Pleno en el Congreso local, dijo que ésta que no se analizó debidamente, porque no se revisó con los organismos operadores, “seguramente hay mucho desconocimiento en torno a las implicaciones que esto puede tener”.

Asimismo, consideró que “es una medida que, aunque dejan a la decisión de cada uno de los ayuntamientos me parece que no deja de ser irresponsable porque el fomento a la economía, el tratar de incentivar económicamente a las familias no debe ser a costa de un servicio tan básico como lo es el agua”, lamentó.

Además, enfatizó que el no pagar el agua complica el que de por sí es un año de sequía extrema y que se suma la pandemia mundial por coronavirus.

Recordó que ya se había presentado ante el Cabildo una iniciativa para condonar el pago del agua, pero no fue aprobada, “eso es lo que de alguna manera a mí me tranquiliza en este momento pues dos meses sin ingreso significaría parar”.

Lo anterior porque cortarían la energía eléctrica, y las implicaciones serían muy graves pues no se podrían operar las plantas de tratamiento y potabilizadoras, “ni habría forma de pagarle al personal que sigue realizando trabajo de manera responsable y que está haciendo un esfuerzo pese a la contingencia, imagine la ciudad de Morelia sin agua”.

