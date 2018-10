Ciudad de México (Rasainforma.com).- Usuarios de redes sociales han dejado en evidencia el posible mal funcionamiento del ejercicio realizado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que invita a la ciudadanía a externar su opinión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Ciudadanos han manifestado haber votado en más de una ocasión, esto en la Ciudad de México y diversos puntos de la República Mexicana.

Pese a que se manifestó se tendría un control de los votos por parte de los organizadores, los ciudadanos han externado lo contrario ya que, algunos, han podido votar hasta en cuatro ocasiones.

Esta es una de las supuestas evidencias:

Ni está amañada la consulta patito del NAIM. Aquí un joven que votó 4 veces 😅 #MéxicoReflexivo #ConsultaNAIM pic.twitter.com/abNkpT7xI4 — Christian “fifi” Tapia (@chrisantapia) October 25, 2018

“Pues con la novedad de que pude votar dos veces en la consulta ciudadana por el Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (NAIM); me desplacé a un tercer punto pero en este me descubrieron y no por el sistema donde introdujeron mi clave de elector; sino porque una voluntaria me reconoció”, escribió un usuario de Facebook.

