Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato a la secretaría general de Morena en el Comité Ejecutivo Nacional, Emilio Ulloa Pérez, aseguró que si sale favorecido entre los hombres encuestados por el cargo, pero se define cuota de género mujer, respetará la decisión y no habrá de su parte recursos de impugnación.

«Si no me corresponde a mí el espacio porque es para una mujer, doy paso a la reina, es decir, permitir que sea una mujer quien encabece ese espacio, yo no estoy en la idea de impugnar ante los tribunales», declaró.

En la conferencia de prensa que encabezó la mañana de este domingo en Morelia, hizo un llamado a quienes como él pasaron a la segunda fase en el proceso interno, para que respeten el resultado y no entren a la judicialización del proceso.

Argumentó que independientemente del nombre de quien acceda a la presidencia del partido, contará con su respaldo, «Lo único que pido es que trabajemos por la unidad del proyecto… no podemos seguir con diles y diretes».

«Hay una ofensiva contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y no es posible que el partido no salga y no aparezca en su defensa. Quienes somos candidatos tenemos que hacer eso, no solamente andarnos promoviendo sino defender el proyecto de la Cuarta Transformación», planteó.