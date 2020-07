Estados Unidos (MiMorelia.com).- El uso del cubrebocas por todos permitiría que la pandemia de Covid-19 estuviera abajo control en hasta un mes, aseguró Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)de Estados Unidos.

Lo anterior lo expresó en una entrevista para el Journal of the American Medical Association, en la que además dijo que es benéfico que personalidades como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, usen cubrebocas.

Wearing a cloth face covering is your civic duty. This is a small sacrifice that can help turn the tide favorably in national and global efforts against #COVID19. https://t.co/We2z27OREZ

— Dr. Robert R. Redfield (@CDCDirector) July 17, 2020