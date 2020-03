Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las entrevistas en el lugar donde se graba la telenovela Imperio de Mentiras, la actriz Leticia Calderón salió del set porque apareció un gato cerca del jardín, ella confesó que les tiene pavor a los felinos y que a pesar de que a ha ido a terapia con psicólogos no logra superar su fobia, según información de medios nacionales.

“Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato, he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así”.

«Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él”, reveló la actriz.

Calderón confesó que este miedo la ha llevado a ser muy criticada por las personas cuando la ven con un ataque de pánico.

La actriz pidió a la producción que atraparan al gato para que ella pudiera seguir trabajando, pero después de irse del lugar donde estaba siendo entrevistada el felino volvió a aparecer.

Por lo que Calderón decidió salirse del set y continuar con las declaraciones en las calles aledañas.

