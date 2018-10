Estados Unidos (Rasainforma.com).- A más de un año de intensas negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá, el pasado domingo se ha pactado un nuevo acuerdo comercial entre los tres países.

A través de un comunicado, el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos informó sobre el acuerdo: “Hoy, Canadá y EE UU alcanzaron un acuerdo, junto a México, sobre un nuevo y modernizado tratado comercial para el siglo XXI”, hecho que el presidente norteamericano, Donald Trump, celebró.

“…las deficiencias y errores en el TLCAN, abren enormemente los mercados a nuestros agricultores y fabricantes, reducen las barreras comerciales a los Estados Unidos y reunirán a las tres grandes naciones en competencia con el resto del mundo. ¡la infantería es una transacción histórica!, escribió el Presidente estadounidense.

….deficiencies and mistakes in NAFTA, greatly opens markets to our Farmers and Manufacturers, reduces Trade Barriers to the U.S. and will bring all three Great Nations together in competition with the rest of the world. The USMCA is a historic transaction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de octubre de 2018