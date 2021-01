Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Bichota”, lo más reciente de Karol G, ha levantado la polémica en redes sociales como TikTok, pues usuarios afirmaron que el significado de la letra y de la palabra del título no son tan inocentes.

Sin embargo, en Puerto Rico hay quienes no piensan igual, pues de acuerdo al medio, para los boricuas “Bichota” tiene connotaciones a los narcos.

La palabra «Bichota/e» es puertorriqueña, y significa que eres alguien de poder en el bajo mundo, narco o dueño de un punto de drogas. No, Bichota no significa ser una mujer empoderada, no uses palabras que no sabes el significado. Tener un marido boricua, no te hace boricua,+ https://t.co/GGj8tR04tB

— Apple (@lacusxtbsl16) October 29, 2020