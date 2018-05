Sigue cosecha de medallas para Michoacán en Olimpiada

Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de caer en semifinales, los judocas michoacanos Divany Martínez y Daniel Vázquez consiguieron dos medallas de bronce para la delegación de Michoacán que participa en la Olimpiada Nacional 2018.

La participación de Divany Martínez, en los 48 kilogramos categoría Sub-18, inició con su primer combate a manos de Alexa Concha, de Nuevo León, con quien perdió; pero en su segundo enfrentamiento venció a la chiapaneca Johana Ojeda y posteriormente a la queretana Alysson Salvatti, con lo que logró colarse en la pelea por una medalla.

En Semifinales, la judoca michoacana perdió ante la jalisciense Renata Ortiz, quien se llevó la victoria con un Ippon, en un combate que duró tres minutos.

Con este resultado, Divany Martínez se colgó su tercera consecutiva medalla en Olimpiada Nacional, después de que en 2016 ganó plata, en 2017 se quedó con el oro y ahora la de bronce.

“Me quedo feliz; aunque sé que pude dar más, pero para mí fue un buen resultado porque es mi primer año en Cadetes y ahora a seguir trabajando más fuerte para un mejor resultado”, declaró la deportista.

Divany se enfocará para participar en un Panamericano de judo en Argentina durante el mes de julio.

El camino de Daniel Vázquez, en la división de 60 kilos Sub-18, no fue muy diferente, al iniciar con derrota ante Isaac Flores, de la Ciudad de México, posteriormente logró el triunfo ante el Jaime Gutiérrez de Nuevo León y ante Alfonso Martínez, de Querétaro; pero en las Semifinales se quedó con la medalla de bronce al caer por un Ippon ante Israel Cruzalta, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Esta medalla me sabe a gloria, ya que aunque es de bronce, he trabajado mucho por ella. Es mi primera (presea) de Olimpiada Nacional. El saber que ya gané la medalla es como tocar un pedacito de cielo”, comentó el judoca al finalizar el encuentro de Semifinales.

Daniel Vásquez dedicó su medalla a “toda mi familia, que me apoya en casa; a mi entrenador de que a cada rato está insistiendo que vaya a entrenar y que no baje la guardia, y a mis compañeros que me apoyan siempre”.

ZM