Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Llega la Navidad y como cada año, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) liberó su Santa Tracker para ver en vivo el recorrido de Santa Claus por el mundo, lo que nos permitirá saber en qué momento llegará a nuestra casa para dejar los regalos debajo del árbol de Navidad.

Hasta las 11:27 horas de este 24 de diciembre, Santa Claus había entregado más de dos mil millones de regalos, y se dirigía a Kazakhstan, en Asia.

En el sitio de Norad se explica que cuenta con el sistema de alerta norte, que tiene 47 instalaciones en el norte de Canadá y Alaska.

“Norad ha estado rastreando a Santa desde 1955, cuando un niño marcó accidentalmente el número de teléfono no listado del Centro de Operaciones del Comando de Defensa Aérea Continental (CONAD) en Colorado Springs, Colorado, creyendo que estaba llamando a Santa Claus después de ver una promoción en un periódico local”, se menciona en el sitio de Norad.

Desde ese entonces, cada año se informa la ubicación de Santa a partir del 24 de diciembre y hasta el día siguiente.

Dentro de Santa Update se pueden leer noticias del Polo Norte, o ingresar a la solapa que dice “Make a wishilist” para dejar asentados los deseos navideños. Como los otros sitios, a partir del 24 de diciembre se podrá visualizar un mapa donde se rastrean los movimientos de Papá Noel.

Durante estas vísperas de Navidad, muchos se mostraron preocupados por la salud de Santa Claus, ya que está dentro de la población de riesgo por Covid-19.

La buena noticia es que Anthony Fauci, el principal experto inmunólogo del Gobierno de Estados Unidos, confirmó que viajó al Polo Norte «y vacuné a Papá Noel yo mismo. Medí su nivel de inmunidad y está listo». «Puede bajar por la chimenea o entrar a las casas, dejar los regalos, no tienen que preocuparse por nada», agregó.

Santa Claus will be coming to town this year, Dr. Anthony Fauci says.

“I took care of that for you,” he says. “…I took a trip up there to the North Pole; I went there and I vaccinated Santa Claus myself. I measured his level of immunity, and he is good to go.” #CNNSesameStreet pic.twitter.com/CNJ520XTew

— CNN (@CNN) December 19, 2020