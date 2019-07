Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, recalcó este viernes ante la prensa que otorga su respaldo total y su confianza plena a los elementos de la Guardia Nacional (GN) e hizo un llamado para cuidarlos y apoyarlos para que las tareas que desempeñen contra el crimen sean muy efectivas.

“Estamos hablando hasta el corte que me dieron ayer (jueves) habían llegado a Michoacán entre 600 o 700 elementos de la Guardia Nacional, arribaron a Morelia, a Uruapan, a Lázaro Cárdenas, a Huetamo y siguen llegando.

“Mi postura la he hecho en reiteradas ocasiones: la Guardia Nacional es un cuerpo que ayudará en las tareas de seguridad de los municipios y del estado, pero en esta etapa hay que cuidar a la Guardia Nacional, especialmente porque son soldados y son marinos y no es fácil por más que tengas un curso sobre derechos humanos, sobre conocimiento básico de la tarea policial, ese proceso no va a ser de inmediato, por eso hay que respaldarlos”, sumó el mandatario estatal.

También puso a disposición de los guardias nacionales, si ellos así lo requieren, las diferentes instalaciones estatales para que pernocten:

“Hay que cuidarlos, empezando por el trato, los mandan a dormir a los auditorios, no tienen dónde comer ni donde asearse y yo estoy poniendo a disposición instalaciones del gobierno del estado. Nosotros apoyamos con gasolina, con vehículos y con instalaciones por si se necesita, las cuales son adecuadas y dignas porque yo sí apuesto a que funcione la Guardia Nacional, la seguridad no tiene colores”, dijo Silvano Aureoles.

RMR