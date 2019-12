Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, presumió a través de sus redes sociales un trabajo que realizó en la escuela sobre el nacimiento del Volcán Paricutín, en Michoacán.

En 1976, a los 13 años, escribí un reporte escolar sobre el nacimiento del volcán Parícutin en Michoacán – un tema que me pareció, un aún me parece, muy interesante. ¿Quién podría saber que algún día sería embajador en México? Me gustaría conocer el volcán. pic.twitter.com/oI02byhS4Y

