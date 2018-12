Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Brian Kolfage, veterano de la fuerza aérea estadounidense, creó una campaña de financiamiento en internet para la construcción del muro en la frontera con México.

La campaña comenzó el lunes pasado, por medio de la plataforma GoFundMe y se propone reunir mil millones de dólares. En 48 horas logró recaudar un millón de dólares en donativos de parte de más de 11 mil 400 simpatizantes del republicano y al medio día de este jueves llevaba más de seis millones de dólares de unos 108 mil simpatizantes.

La campaña se llama We the people will fund the wall (Nosotros, el pueblo financiaremos el muro), y alega que el gobierno de Estados Unidos ya ha aceptado donaciones donaciones privadas anteriormente, como fue el caso de una persona que aportó 7.5 mdd para financiar arreglos a un monumento a George Washington.

“Como la mayoría de los ciudadanos estadounidenses que votaron para elegir al presidente Donald J. Trump, votamos por él para que Estados Unidos sea nuevamente grande. La promesa principal de la campaña del presidente Trump era construir el muro. Y como ha cumplido con casi todas las promesas hasta el momento, este proyecto de muro aún debe completarse.

“Demasiados estadounidenses han sido asesinados por extranjeros ilegales y demasiados ilegales se están aprovechando de los contribuyentes de los Estados Unidos, sin ningún medio de contribuir a nuestra sociedad.

“Tengo abuelos que emigraron a Estados Unidos legalmente, lo hicieron de la manera correcta y es hora de que cumplamos nuestras leyes y construyamos este muro. Depende de los estadounidenses ayudar y colaborar para que este proyecto continúe”, explica el adepto de Trump.

Kolfage asegura que “si los 63 millones de personas que votaron por Trump prometen donar 80 dólares, podemos construir el muro”.

Con información de Proceso

