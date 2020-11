Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente “no se han llegado a acuerdos” entre el Ayuntamiento de Morelia y el Sindicato de Empleados Municipales Administrativos y Conexos de Morelia (Semacm), aseguró el líder gremial, Jorge Molina Bazán.

El pasado lunes tenían un emplazamiento a huelga a las 12:00 horas, sin embargo, se otorgó una prórroga de dos días, por lo que la nueva fecha para el posible inicio es para este miércoles a las 12:00 horas.

En entrevista, Molina Bazán refirió que no hay conclusiones de las negociaciones que se sostuvieron el pasado lunes con autoridades municipales, ni una nueva convocatoria para reunirse, por lo que advirtió que de no llegar a un acuerdo los cerca de mil 840 trabajadores colgarán banderas rojinegras.

“Es que realmente ayer no concluimos nada, no hubo mesa de acuerdos, no tenemos nada ni un acuerdo. (…) Ayer teníamos mucho entusiasmo, de manera extraña se concluyeron las pláticas, tenemos huelga mañana a alas 12, no hay prórroga, si no hay acuerdos, hemos visitado las áreas de trabajo y es el acuerdo general”, advirtió.

En sentido opuesto, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Huerto Arróniz Reyes indicó en entrevista que las pláticas con el sindicato “van muy bien” y aseguró que ya se han superado las cuestiones esenciales de las negociaciones.

“Van muy bien pero no hemos terminado, pero las cuestiones esenciales ya las hemos superado”, aseguró.

Cabe recordar que los agremiados buscan negociar pendientes de prestaciones, uniformes, horarios y una solicitud de un incremento salarial del 15 por ciento, de acuerdo a lo referido por el líder gremial.

Por: Marco Santoyo/R