Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 100 elementos de la policía municipal, así como estatal de 15 comunidades indígenas se encuentran sin armas, tienen que comprar con su salario el equipamiento y realizar rondines en transporte público ante la falta de vehículos, así lo denunció de manera anónima por temor a represalias un integrante de la corporación de seguridad de Michoacán.

Este lunes, informó que continuarán los bloqueos en Paracho y sus inmediaciones, pero también los policías encabezarán una mega marcha en la capital michoacana a partir de las 8:00 de la mañana.

El vocero de los uniformados que emprendieron esta semana diferentes actividades de protesta en municipios indígenas, destacó que seguirán pugnando por la destitución del secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, a quien acusaron de tratar a los elementos de manera déspota, y también intentar el desarme de mil 200 policías.

Señaló que hay un hartazgo al interior de la dependencia debido a que tienen muchos años sin contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo de una manera más profesional, donde el día a día es poner en peligro su vida.

Aunque a través de un comunicado, el titular de la SSP desmintió el despido de los elementos policiales que están adscritos a las comunidades indígenas, sin embargo, el vocero dijo que la demanda de los pobladores es muy clara, quieren la destitución inmediata de Godoy Castro por no atender las demandas que ya habían sido entregadas para que se apoye a los uniformados con más equipo, vehículos y principalmente, la entrega de seguros de vida que no tienen los policías municipales, estatales y federales.

“Es una pena que haya elementos que tengan que realizar los recorridos en combis, porque no tienen unidades asignadas para trasladarse a las comunidades. La mayoría, están desarmados, o bien, con armas muy viejas y sin uniformes en buenas condiciones, por lo cual, los policías tienen que poner de su bolsillo para mejorar sus herramientas de trabajo cuando es responsabilidad del estado”, evidenció.

Está lunes, informó que a partir de las 8:00 de la mañana, los más de 100 policías que laboran en al menos 15 comunidades indígenas, de los cuales, 30 son estatales, volverán a bloquear las carreteras del estado, a retener vehículos particulares y hasta la quema de los mismos si Godoy Castro continúa en el cargo. Además, dijo que sigue en pie la marcha que saldrá desde el Cuartel Valladolid a Casa de Gobierno y después a Palacio del estado que se ubica en el Centro Histórico de Morelia.

En entrevista para los medios de comunicación, Godoy Castro aseguró que no hay ninguna intención de dejar a las comunidades indígenas sin seguridad al contrario, dijo que se va a reforzar el número de policías estatales en la Meseta Purépecha, sin embargo no precisó la cifra total. Insistió en que cada uno de los lugares tienen registrado un número determinado de uniformados que no se va alterar sino al contrario se incrementará a raíz del homicidio del alcalde de Nahuatzen, David Otlica Avilés.

JRR