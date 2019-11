Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Presupuesto 2020 garantiza el compromiso de la Cuarta Transformación de no aumentar impuestos, de que no haya más gasolinazos y de no endeudar más al país, afirmó el diputado federal de Morena, Carlos Torres Piña.

“Hoy más que nunca el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 será un instrumento de desarrollo para el bienestar de las personas, porque además dará atención prioritaria a pueblos indígenas y comunidades marginadas”, señaló.

Se puso freno a los altos sueldos y privilegios de servidores públicos y el Gobierno Federal se apretará más el cinturón para promover una política de desarrollo más equitativa, empezando con los que menos tienen.

Torres Piña ejemplificó que habrán más de 11 millones de becarios entre jóvenes y niños que cursan la primaria y la secundaria; además de la Beca Universal Benito Juárez para cuatro millones de estudiantes de nivel media superior.

Además, con el presupuesto para el próximo año, se logra que el Programa de Adultos Mayores tenga recursos para otorgar pensión a más de ocho millones de personas, con una inversión de 129 mil 350 millones de pesos.

El diputado federal, agregó que nunca se había apoyado a fondo a municipios y estados, que ahora tendrán más de 900 mil millones y mayor facilidad de acceder en términos reales a las participaciones federales.

Y refirió que el Fondo de Aportaciones a Infraestructura Social (FAIS), tendrá casi 90 mil millones para ejercer. Por primera vez, dijo, “el gasto del gobierno se destinará a garantizar los derechos sociales universales como salud, educación y bienestar”.

Por: Boletín / PO