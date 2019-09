México (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que se corriera el rumor que la película «Joker» tendría escenas eliminadas en México, esta noticia ha sido desmentida.

La cinta que se estrenará en los cines mexicanos el próximo 04 de octubre, tendrá la misma duración, y por lo tanto las mismas escenas que en Estados Unidos, lo contrario a lo que se especulaba.

No hay porque preocuparse, #Guasón no estará censurada en cines y no tendrá escenas recortadas.

4 de octubre, solo en cines. https://t.co/UBgtuwCwek

— WB Pictures México (@WBPictures_Mx) September 20, 2019