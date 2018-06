Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tres días de que inició el paro nacional de labores encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, no se han dado a conocer los datos sobre la afectación que la suspensión indefinida de labores ha representado.

Fue el lunes pasado, en el marco de una marcha en la Ciudad de México, el dirigente de la sección XVIII, Víctor Manuel Zavala Hurtado indicó que la situación podría irse generalizando en un esquema de paro de actividades a partir del martes.

Sin embargo hasta el momento, sólo una comitiva de representantes se mantiene en la capital del país y forma parte de actividades como bloqueos de vialidades, manifestaciones en embajadas extranjeras y el plantón que se mantiene en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Respecto al nivel de participación de la sección XVIII solo refirió que “toda la coordinación está en CDMX. No tenemos el balance aun. No han podido hacer el sondeo con las coordinaciones regionales”.

Por su parte la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) no ha emitido postura alguna al respecto, de manera extraoficial el lunes se manejó que no había suspensión de actividades en ninguna región del estado.

A pesar de la reiterada solicitud de información por parte de este medio no se ha tenido acceso al balance o a información que refiera si en la entidad existe algún porcentaje de afectación a las actividades escolares a causa del paro de la Coordinadora, quienes demandan la instalación de una mesa de diálogo para dar seguimiento a acuerdos pendientes de cumplimiento y en la exigencia de la abrogación de la Reforma Educativa.

