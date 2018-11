Morelia, Michoacán (Boletín).- El entrenador de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, se mostró molesto por la derrota de la Jornada 15 ante los Tigres de la UANL, en el Estadio Morelos.

“Los primeros 20 minutos le pegamos un baile a Tigres, tuvimos nuestro mejor partido. Tuvimos una expulsión que el central revisa y corrobora que es una expulsión y esto le abre la puerta a Tigres un rival poderosísimo. Después un penal que lo vi y lo vi y lo volví a ver, y no tengo los elementos necesarios para venir y decir que fue, como si fue expulsión la jugada de Gabriel Achilier, porque lo acepto, no veo que este sea un claro penal. No lo revisan. La revisión con el VAR (Video Assistant Refere) del famoso PEGII (Penal, Expulsión, Gol, Identidad Errónea e Incidente no visto) no apareció. Esto les abre la puerta a Tigres que es el menos culpable. Vengo molesto porque esa posibilidad les abre la puerta y es otro juego, otra circunstancia. A lo mejor perdemos. Pero hoy día hay una acción que no me queda claro que sea penal y el árbitro no se da el tiempo de ver el en VAR. Hoy rescato a mis jugadores, hacerle partido a Tigres con 10 futbolistas es fue complicado. Jugar con 10 ante cualquier rival es compldísimo. Los muchachos se fajaron, hicieron lo humanamente posible pero no nos alcanzó y perdimos un juego importante”.