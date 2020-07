Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró que por el momento no cuenta con alguna notificación sobre que la obra del Distribuidor Vial de Mil Cumbres comenzará el próximo 20 de julio, para lo cual se requieren también de permisos municipales.

«Lo que yo plantee es que pudieran coordinarse el área. No me han notificado a mí el área de infraestructura, necesito platicar con ellos; necesitan permisos municipales, no pueden iniciar sin ellos. Si no los tienen, vamos a tener que clausurarles no pueden actuar así» respondió a los cuestionamientos de medios de comunicación en entrevista.