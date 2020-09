Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama, mencionó que hasta el momento los afiliados no reportaron o no detectaron algún caso de Covid-19 entre los empleados de los establecimientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

En entrevista con MiMorelia.com, el dirigente empresarial comentó que no descartan que entre de los alrededor de dos mil 200 comercios afiliados a Covechi, algún trabajador presentó síntomas del coronavirus, por la misma naturaleza de la evolución de la pandemia del Sars-Cov-2 y a que se mantienen registros altos de casos en nuevos en las últimas semanas en la capital michoacana.

«Posiblemente si haya existido un empleado contagiado, pero la verdad no podemos determinarlo, porque no es una información que nos llegue, por eso no puedo decir si ha habido o no. Viendo la proporción de lo que estamos viviendo, es muy probable que sí hayan existido casos, pero no los hemos detectado», manifestó.