Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cepa que hay de coronavirus (Covid -19) no afecta a los perros ni gatos; ellos no son portadores por lo que sus propietarios no corren peligro, “el coronavirus que afecta a los perros es una cepa muy diferente que no es transmitida al ser humano, aseguró el director del Centro de Atención Animal, Alejandro Reyes Pardo.

Luego de asegurar que no ha habido un repunte en la cantidad de perros en situación de calle a causa del abandono de sus dueños, destacó que no hay posibilidades de que un animal contagie a las personas con las que convive. En tanto que aseguró que no ha habido un brote de coronavirus en animales.

“Estamos vacunando a perritos contra parvovirus, coronavirus (la otra cepa) y otros padecimientos”, expuso mientras recordó que aunque fue suspendida la vacunación en el módulo de Polifórum, actualmente en el CAA, pero la campaña sigue vigente en la calle 1938, que aparece en el mapa de internet como Álamos 395, Colonia Centenario.

Respecto a mascotas en situación de calle (que no tiene que ver con la contingencia), comentó: “tenemos de 30 a 40 reportes que llegan diario, de que los hay alrededor de la ciudad o fuera de la mancha urbana, principalmente en Villas del Pedregal, el Durazno, Jesús del Monte, Arcos San Antonio y San Juanito Itzícuaro” y explicó que se capturan de 5 a diez perros al día.

Algunos de los capturados son perros agresores, a los que se les da un período de diez días para analizar que no estén enfermos, luego son entregados a sus propietarios y si éstos reinciden en dejarlos sueltos o en sacarlos sin correa, se les retira la mascota.

Sobre el tema de los que llegan enfermos con parvovirus o moquillo, reciben la eutanasia, de 5 a 6 animales por semana indicó el director del CAA.

Por: Fátima Miranda/E