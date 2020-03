Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sitio de videos para adultos, Pornhub, se sumó a esta contingencia ante el Covid-19, y para que sus usuarios no se aburran mientras están en casa, ha puesto su contenido premium gratis.

Fue a través de un tuit que la plataforma de contenido XXX dio a conocer este anuncio para sus usuarios; «¡Quédese en casa y ayude a aplanar la curva! Dado que COVID-19 continúa impactando a todos, Pornhub ha decidido extender Free Pornhub Premium en todo el mundo hasta el 23 de abril. Así que disfruta, quédate en casa y mantente seguro», escribieron en la publicación.Â

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020