Pakistán (Rasainforma.com).- Este martes un sismo de magnitud 5.8 se sintió en el noreste de Pakistán, dejando cuatro personas sin vida hasta el momento, alrededor de 50 lesionados y daños en algunas estructuras.

Road damage at Jehlum Pakistan due to earth quake #earthquake pic.twitter.com/mjfIQTba52

El movimiento telúrico ocurrió a 173 kilómetros (km) al noroeste de la ciudad de Lahore y con una profundidad de 10 km.

Hasta el momento el reporte que se tiene es de carreteras agrietadas y algunos muros caídos. Sobre los fallecidos no se explicó en qué condiciones murieron y respecto a los heridos se desconoce su nivel de gravedad.

Pakistan Earthquake, earlier today. SubhanAllah. Hope there is no casualties. pic.twitter.com/KhaNpZbsZf

El temblor se sintió en las ciudades de Peshawar, Lahore, Murree e Islamabad.

El portavoz militar, Asif Ghafoor, señaló que el Ejército ordenó el envío de ayuda a la zona afectada.

That's scary!

An earthquake of magnitude 6.3 hit India-Pakistan border region near Jammu and Kashmir. Ya Allah reham.#earthquake pic.twitter.com/huKnNrTfBk

