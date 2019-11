Albania (Rasainforma.com).- Durante la madrugada de este martes, se reportó un sismo de magnitud 6.4 en Albania y hasta el momento van 13 muertos y 325 heridos, indicaron las autoridades locales.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico se percibió a 20 kilómetros de profundidad y su epicentro fue a 23.6 kilómetros al suroeste de Durres, y a 19.5 kilómetros al sur de Shijak.

El Ministerio de Defensa indicó que en Durres, un hotel de tres pisos colapsó, mientras que, en Tirana, la capital y varias zonas del país se reportaron escenas de pánico.

Versiones preliminares han registrado que 13 personas perdieron la vida, mientras 325 se encuentran heridas, destacó la agencia italiana ANSA.

En Tirana, el sismo se sintió a las 03:55 horas, provocando que la gente saliera a la calle ante el posible derrumbe de sus viviendas, mientras la sacudida se sintió a lo largo de las costas albanesas con decenas de réplicas de entre 5.1 y 5.4.

Drone view in one of the most damaged parts of the earthquake in Thumanë, Albania 💔🇦🇱#Albania #earthquake pic.twitter.com/IAXAs4wcwz

— Igli Lime🇦🇱 (@IgliLime) November 26, 2019