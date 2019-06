Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La mañana de este sábado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó que cuatro sismos de elevada magnitud han estremecido a los pobladores de la ciudad de Bandon, en el estado de Oregón, Estados Unidos.

Dos de los movimientos telúrico se registraron con una magnitud de 5.4, otro de 5.0 y uno más de 4.2.

M5.4 – Off the coast of Oregon

Mag: 5.4

Depth: 10km

Date-Time: 2019-06-22 13:00:17 UTChttps://t.co/pnBysA0Byg#USGS #Earthquake pic.twitter.com/Bjc4iX2Rnf

— World Earthquakes on the Map (@MapQuake) 22 de junio de 2019