California (MiMorelia.com/Redacción).– El rapero Snoop Dogg ha decidido crear la bebida más grande del mundo y con esto se ha impuesto en el libro de los récord Guinness.

A sus 46 años en interprete de The Next Episode creo la bebida más grande del mundo, con una altura de 1.85 metros y 90 centímetros de ancho.

A base de ginebra, jugo de naranja, para la realización de esta bebida se utilizaron 180 botellas de alcohol, que en mezcla con los demás ingredientes dieron un total de 550 litros.

.@SnoopDogg’s hit song “Gin and Juice” has inspired a record attempt, for the world’s largest paradise cocktail https://t.co/GFedeYpyIK pic.twitter.com/yzpkueIc3K

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 31 de mayo de 2018