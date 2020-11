Ciudad de México (MiMorelia.com).- Sofía Aragón, ganadora de Mexicana Universal 2019, rompió el silencio y contó la verdad sobre el por qué no será ella quien entregue la corona a su sucesora para representar a México en Miss Universo.

Hace unos días se dio el anuncio de lo anterior por la organización de Mexicana Universal que dirige Guadalupe Jones a lo que muchas personas se le fueron encima a la actual coronada Sofía Aragón y fue ella misma quien a través de un video en vivo en sus redes sociales, dio a conocer el verdadero motivo.

Las cosas no salieron bien con Sofía Aragón y Lupita, desde el principio de la preparación hacia Miss Universo la organización mexicana nunca le dio apoyo económico para subsistir, de acuerdo a lo que contó en el en vivo.

“Cuando Tv Azteca me ofreció su apoyo, dándome trabajo como conductora luego de yo quedarme sin dinero porque usé todos mis ahorros para mi preparación, a Lupita no le pareció y cortó toda comunicación conmigo”

“El gobierno de Jalisco me ofreció un apoyo del fideicomiso de Guadalajara, dinero que la organización usó para el premio que se le dio a otra reina para irse a Nueva York y no se me hizo justo” “Lupita me dejó de seguir de redes sociales, me bloqueó, no me invitó a ningún evento y se me informó que no sería yo quien entregaría la corona a mi sucesora”

Luego de la declaración de Sofía, los seguidores del concurso rompieron también el silencio diciendo que todas Lupita Jones ha salido mal con todas las reinas e incluso con las televisoras, pasando por Televisa y Tv Azteca.

Desde Ximena Navarrete, pasando por Kristal Silva, Denisse Franco, Andrea Toscano, todas ellas representantes de México en Miss Universo, han tenido sus diferencias con la organización y Lupita ha demeritado a las reinas (no a todas).

“Quiero que entiendas Lupita que tú eres y has logrado lo que es la organización, gracias a las mujeres que han pasado por Mexicana Universal, no habría organización sin nosotras, valora y respeta el esfuerzo de todas, tanto a las que quieres como a las que no”, terminó.

Por su parte Guadalupe Jones dijo su verdad también haciendo un live donde aclaró por qué no hubo presupuesto, por qué terminó con Tv Azteca y lo que dijo Sofía:

