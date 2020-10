Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja, señaló que para la próxima celebración de Noche de Muertos, en esta localidad se espera una afluencia de entre 70 y 80 mil visitantes, que representa el 25% de los turistas contabilizados el año pasado en esta temporada.

Apuntó que, no obstante que la cifra de visitantes se estima menor, solicitará la presencia de más de 250 efectivos de Seguridad Pública, de Tránsito, Protección Civil, Jóvenes Construyendo el Futuro; inspectores municipales; y, Guardianes de la Salud, para lograr un despliegue que les permita incrementar la inspección e inhibir prácticas irresponsables que puedan ser factor de propagación de Covid-19.

En conferencia de prensa celebrada este domingo, adelantó que a más tardar el miércoles de esa semana sostendrá una reunión con autoridades sanitarias, y, si llegasen a plantearlo necesario, el municipio podría implementar disposiciones extremas en coordinación con el estado, tales como cierres intermitentes.

«Esa sería una medida extrema, pero necesaria si es que tenemos mayor afluencia a la esperada», dijo.

El edil dejó en claro que, debido a la contingencia sanitaria, Pátzcuaro no programó este año la celebración del tradicional tianguis artesanal; estarán cerrados los panteones desde el 31 de octubre; no habrá actividades culturales ni artísticas; no habrá acceso al turismo a las comunidades que acostumbran honrar a sus muertos; ni se permitirá el consumo de alcohol.

Sin embargo, calificó «ingenuo» pensar que con estas medidas la gente se abstendrá de visitar este Pueblo Mágico, de ahí que ya tienen una estrategia preliminar, que contempla la operación de hoteles, restaurantes y bares a un aforo entre el 40 y el 50% de su capacidad.

La cifra de expendedores de las tradicionales calaveritas y otras figuras de azúcar se redujo de 120 a 35; los permisos para la venta de flores disminuyeron de 200 a 60, con criterios de sana distancia y privilegio al comercio local.

La Plaza Vasco de Quiroga estará abierta al público. Ahí se montará un altar al primer obispo de Michoacán, con acceso controlado para evitar aglomeraciones.

Báez Ceja fue enfático en el sentido de que las disposiciones que puedan implementar las autoridades de los tres niveles de gobierno no serán suficientes si la población no aporta el grado de responsabilidad y autocuidado que le corresponde, para no ser factor de contagio del Coronavirus.

Arturo Pimentel, representante del sector hotelero en el municipio, comentó que hay hoteles que no registran a esta fecha una sola reservación, por lo que, sin precisar porcentajes, aseguró que la oferta en las tarifas está a la baja.

Puntos clave:

70-80 mil visitantes, la expectativa de afluencia este 2020.

280 millones la derrama económica estimada ese año.

Mil pesos, la estimación promedio de derrama económica por turista al día en Pátzcuaro.

280 mil visitantes recibieron en Pátzcuaro la Noche de Muertos del 2019.

«No hay manera de detener a quienes vienen, pero confiamos en que esta estrategia de informar sobre las restricciones inhiba la afluencia»: Víctor Manuel Báez Ceja, presidente municipal de Pátzcuaro.

Por: Sayra Casillas/E