Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalice los servicios educativos del estado, para aclarar el uso de los recursos etiquetados para el pago de sueldos y prestaciones de los docentes.

En su gira por Huetamo, y posteriormente en el encuentro con liderazgos y militantes del PRD, reiteró que su gobierno no ha desviado o robado recursos presupuestados para la educación, como acusan algunos agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por ello, dijo, la disposición de transparentar el gasto.

“Para empezar, por convicción, nosotros no nos robamos ni un centavo, y segundo, no ha habido qué robarse, porque no ha existido nunca ese recurso, sino que crecieron los compromisos sin que se tuviera el dinero para cubrirlos”, señaló.

Ante ello, adelantó que, para que todo quede perfectamente claro con los maestros y la sociedad, “este lunes que viene formalizaré la solicitud a la Auditoría Superior de la Federación, para que sea un órgano autónomo e independiente el que haga todas las auditorías correspondientes”.

Sin embargo, aclaró que dicha auditoría también abarcará a líderes sindicales del sector educativo en la entidad.

“Nada más que también esta auditoría seguramente le va a alcanzar a algunos de los seis dirigentes magisteriales… a nosotros no nos van a tachar de rateros, no aceptamos eso, ni siquiera la insinuación de que desviamos un centavo de educación o de algún programa de gobierno”, aseveró.

El perredista recordó que el gobierno federal ya envió al estado el recurso para pagos de bonos atrasados al magisterio, pero la dispersión se hará cuando liberen las vías del tren en Uruapan y Pátzcuaro, bloqueadas desde el pasado 14 de enero.

“De entrada estamos al corriente con el pago de sus quincenas y segundo, de las gestiones que se han realizado se tiene un paquete importante de recursos para pago de pendientes, estamos hablando de un adeudo de mil 100 millones de pesos que tienen que ver con bonos, recurso que está disponible para pago”, comentó.

