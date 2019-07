Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los ocho mil nacimientos vivos que se registraron el año pasado en los siete hospitales rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar en Michoacán, el diez por ciento de ellos no recibió lactancia materna durante los primeros seis años, por alguna patología específica de la madre que le impidió alimentar al recién nacido.

Así lo informó, Abraham Tzintzún Flores, supervisor médico delegacional del Programa IMSS Bienestar en la entidad durante rueda de prensa, luego de destacar que la Semana Mundial de la Lactancia Materna se llevará a cabo del 1 al 7 de agosto en Michoacán, en la que participará el personal de los siete hospitales rurales, las 337 Unidades Médicas, 12 móviles y 28 brigadas de Salud con la finalidad de concientizar a las madres sobre los beneficios de la misma.

Entre los objetivos, dijo, está orientar a las madres, a las parejas que planean embarazarse y a las adolescentes que ya tienen hijos para realizar su extracción manual cuando se separan de sus hijos, así como a enseñar a conservar la leche, principalmente aquellas que tienen que regresar a trabajar.

También se llevarán a cabo talleres en cada uno de los nosocomios y clínicas para brindar mayor información y capacitación.

Tzintzún Flores informó que se debe tomar en cuenta a la lactancia materna como un beneficio directo para el recién nacido, ya que esta leche tiene mayores nutrientes, lo cual fortalece su sistema inmunológico y previene las enfermedades.

Reveló que en los siete hospitales rurales IMSS Bienestar que se encuentran en los municipios de Villamar, Paracho, Ario de Rosales, Huetamo, Tuxpan, Coalcomán y Buenavista se registraron ocho mil nacimientos vivos, de los cuales sólo el diez por ciento no pudieron recibir leche materna de sus madres por alguna patología específica, por ejemplo, el aspecto laboral, el ambiente social que no favorece la lactancia, pues los horarios no son los adecuados o no le permiten a la madre extraerse leche en un lugar adecuado.

En este sentido, el médico consideró que los mexicanos deben apoyar la lactancia materna, pero también permitir que todas las mujeres lacten con libertad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños menores de seis meses sean alimentados exclusivamente con leche materna, y continúen amamantando al menos hasta los dos años de vida, de lo contrario, una lactancia materna inadecuada, contribuye en mayor porcentaje a la pérdida de años de vida por cáncer de mama en las mujeres.

