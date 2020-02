Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los 200 ex trabajadores del Seguro Popular en Michoacán, 80 ya aceptaron la liquidación que ofreció la autoridad, sin embargo, denunciaron que los recursos económicos no corresponden a la antigüedad, y por ello 120 ex empleados decidieron no acceder a la propuesta.

Así lo indicó en entrevista para MiMorelia.com, uno de los voceros del movimiento en la entidad, Josué García Jacobo, luego de informar que los ex trabajadores ya se están asesorando legalmente para presentar los recursos correspondientes ante los Tribunales.

Agregó, que la semana pasada tuvieron varias reuniones con la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos para encontrar solución a su problemática, pero apuntó, que la respuesta de la funcionaria fue que debían aceptar la liquidación hasta conocer de fondo los lineamientos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Sin embargo, señaló que la defensa de su caso, les informó que si aceptaban la liquidación que ofrece la autoridad, estarían renunciando a sus derechos laborales como la antigüedad, pues la mayoría de los 120 trabajadores aún en «resistencia» tienen más de diez años como empleados del extinto Seguro Popular en el Estado.

Ante lo cual, decidieron no aceptar la propuesta de Carpio Ríos y continuar con las pláticas a nivel nacional, aunado, a que las autoridades del Estado no están cumpliendo con lo que marca la Ley, pues de acuerdo a García Jacobo, las liquidaciones no corresponden a la antigüedad de los ex trabajadores toda vez que algunos con más de diez años de servicio les ofrecieron 40 mil pesos y a otros con dos o tres años, también les otorgaron entre 30 y 40 mil pesos, es decir, que la fórmula está mal empleada.

En contraste, la titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, ha informado que los 220 trabajadores administrativos que fueron liquidados conforme a la ley, tras desaparecer el Seguro Popular, recibieron una propuesta laboral como promotores de salud bajo los lineamientos, tabuladores y lugar de adscripción que el INSABI determine, teniendo la libertad de decidir si los aceptan o no.

Incluso, la funcionaria informó que para el proceso de liquidación, se aplicaron nueve millones de pesos con recursos estatales para que cada uno de los 220 ex trabajadores del Seguro Popular cuente con el finiquito que marca la ley laboral.

García Jacobo, advirtió que continuarán con las acciones de presión en la capital michoacana desde las manifestaciones, marchas y tomas en las áreas de la Secretaría de Salud hasta que sean recontratados.

